Чи має він яйця? Навіщо хорвати опублікували фото голого тренера збірної Канади

Журналісти потролили Джона Хердмана за довгий язик

У другому турі чемпіонату світу з футболу 27 листопада буде зіграно поєдинок між збірними Хорватії та Канади. За онлайн-трансляцією зустрічі стежте на нашому сайті.

А напередодні матчу спалахнув скандал. Справа в тому, що головний тренер канадців Джон Хердман у мотиваційній промові перед командою не вибирав слів, пише Daily Mail.

"Наше місце тут, на чемпіонаті світу. І ми збираємося в наступному матчі просто вийти і ви*бати збірну Хорватії", — заявив Хердман.

Після чого хорватська газета "24 sata" вийшла з фотошопом голого Джона Хердмана на першій шпальті і заголовком: "Язик у тебе є, а чи є яйця?".

Тренер канадців уже вибачився за свої висловлювання.

"Такі речі говориш в емоційний момент, намагаючись надихнути свою команду. Не було жодної неповаги до хорватського народу та збірної Хорватії", — заявив Хердман.

Збірна Канади у першому турі поступилася Бельгії — 0:1, а команда Хорватії зіграла внічию з Марокко — 0:0.

Раніше ми писали, що Хорватія взяла на чемпіонат світу гравця, який кричав "Слава Україні".

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.