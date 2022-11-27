Есть ли у него яйца? Зачем хорваты опубликовали фото голого тренера сборной Канады

Журналисты потроллили Джона Хердмана за длинный язык

Во втором туре чемпионата мира по футболу 27 ноября будет сыгран поединок между сборными Хорватии и Канады. За онлайн-трансляцией встречи следите на нашем сайте.

А накануне матча вспыхнул скандал. Дело в том, что главный тренер канадцев Джон Хердман в мотивационной речи перед командой не выбирал слов, пишет Daily Mail.

"Наше место тут, на чемпионате мира. И мы собираемся в следующем матче просто выйти и вы*бать сборную Хорватии", — заявил Хердман.

После чего хорватская газета "24 sata" вышла с фотошопом голого Джона Хердмана на первой полосе и заголовком: "Язык-то у тебя есть, а есть ли яйца?".

Тренер канадцев уже извинился за свои высказывания.

"Такие вещи говоришь в эмоциональный момент, пытаясь вдохновить свою команду. Не было никакого неуважения к хорватскому народу и сборной Хорватии", — заявил Хердман.

Сборная Канады в первом туре уступила Бельгии — 0:1, а команда Хорватии сыграла вничью с Марокко — 0:0.

Ранее мы писали, что Хорватия взяла на чемпионат мира игрока, который кричал "Слава Украине".

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.