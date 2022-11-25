На ЧМ-2022 спутали флаг Украины с символом ЛГБТ: фанатов не пускали на стадион

Охрана хотела забрать у болельщиков украинский флаг

На чемпионате мира по футболу идет жесткий контроль за всем, что запрещено в Катаре. К примеру, болельщиков сборной Англии не пустили на матч в костюмах крестоносцев. Был еще случай и с фанатом из Дании, которого заставили снять носки из-за их цвета.

А еще, охрана на стадионе не хотела пускать на футбол болельщиков с украинским флагом. Об этом в Facebook написал журналист Валерий Пригорницкий.

"Перед игрой Англия — США прогулялся по трибунам. И настоящих британцев и американцев еще пришлось поискать.

Интересная ситуация случилась с нашими земляками. На входе у них хотели забрать флаг Украины, считая что это символ ЛГБТ", — сообщил Пригорницкий.

Ранее мы писали, что эквадорские фанаты придумали новый гимн ЧМ-2022. Болельщики требуют разрешить продавать пиво на стадионах. Алкоголь тоже под запретом в Катаре. И хотя ранее власти собирались разрешить пиво на аренах, однако за два дня до старта мирового первенства под покровительством ФИФА был введен тотальный бан на пиво.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.