Достал из трусов - и съел: Роналду шокировал своим поведением на ЧМ-2022
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Футболист решил покушать прямо во время футбольного матча
Португальский нападающий Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы. А еще удивил своим поведением во время матча.
Издание A Bola опубликовало видео, на котором Криштиану прямо во время матча на поле съедает энергетический батончик. Но журналистов удивил не сам факт перекуса футболиста, а то откуда он достал лакомство. Роналду прятал батончик в шортах. По ходу встречи он достал батончик, прожевал на бегу и продолжил игру.
Напомним, что Криштиану Роналду остался без клуба по ходу чемпионата мира по футболу. Португальца выгнали из "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. Теперь он самый дорогой безработый в мире.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.
Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram. Футболисты повторили одну из лучших шахматных партий в истории.