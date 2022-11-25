Достал из трусов - и съел: Роналду шокировал своим поведением на ЧМ-2022

Футболист решил покушать прямо во время футбольного матча

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы. А еще удивил своим поведением во время матча.

Издание A Bola опубликовало видео, на котором Криштиану прямо во время матча на поле съедает энергетический батончик. Но журналистов удивил не сам факт перекуса футболиста, а то откуда он достал лакомство. Роналду прятал батончик в шортах. По ходу встречи он достал батончик, прожевал на бегу и продолжил игру.

Напомним, что Криштиану Роналду остался без клуба по ходу чемпионата мира по футболу. Португальца выгнали из "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. Теперь он самый дорогой безработый в мире.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram. Футболисты повторили одну из лучших шахматных партий в истории.