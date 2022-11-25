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Дістав із трусів — і з’їв: Роналду шокував своєю поведінкою на ЧС-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Дістав із трусів — і з’їв: Роналду шокував своєю поведінкою на ЧС-2022 Новина оновлена 25 листопада 2022, 04:06

Футболіст вирішив поїсти прямо під час футбольного матчу

Португальський нападник Кріштіану Роналду встановив вічний рекорд чемпіонатів світу у поєдинку проти Гани. А ще здивував своєю поведінкою під час матчу.

Видання A Bola опублікувало відео, на якому Кріштіану під час матчу на полі з’їдає енергетичний батончик. Але журналістів здивував не сам факт перекусу футболіста, а те звідки він дістав ласощі. Роналду ховав батончик у шортах. Під час зустрічі він дістав батончик, прожував на бігу і продовжив гру.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду залишився без клубу під час чемпіонату світу з футболу. Португальця вигнали із "Манчестер Юнайтед" після скандального інтерв’ю. Тепер він найдорожчий безробітний у світі.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram. Футболісти повторили одну з найкращих шахових партій в історії.

Теги:
#Футбол #Збірна Португалії #Кріштіану Роналду #ЧС-2022 #ЧС-2022 в Катарі