На ЧС-2022 сплутали прапор України із символом ЛГБТ: фанатів не пускали на стадіон

Охорона хотіла забрати у вболівальників український прапор

На чемпіонаті світу з футболу йде жорсткий контроль за всім, що заборонено у Катарі. Наприклад, уболівальників збірної Англії не пустили на матч у костюмах хрестоносців. Був ще випадок і з фанатом із Данії, якого змусили зняти шкарпетки через їхній колір.

А ще охорона на стадіоні не хотіла пускати на футбол уболівальників з українським прапором. Про це у Facebook написав журналіст Валерій Пригорницький.

"Перед грою Англія — США прогулявся трибунами. І справжніх британців та американців ще довелося пошукати.

Цікава ситуація трапилася із нашими земляками. На вході у них хотіли забрати прапор України, вважаючи, що це символ ЛГБТ", — повідомив Пригорницький.

Раніше ми писали, що еквадорські фанати вигадали новий гімн ЧС-2022. Уболівальники вимагають дозволити продавати пиво на стадіонах. Алкоголь також під забороною у Катарі. І хоча раніше влада збиралася дозволити пиво на аренах, проте за два дні до старту світової першості під заступництвом ФІФА було введено тотальний бан на пиво.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.