Хорватия - Канада: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В воскресенье, 27 ноября, состоится матч чемпионата мира по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Канада.
Хорватия
Серебряные призеры чемпионата мира 2018 года хорваты не убедительно начали мундиаль. Потеряли очки в поединке против Марокко.
Канада
Это всего лишь второй в истории чемпионат мира для канадцев. В первом туре они обидно проиграли Бельгии, не реализовав пенальти.
Турнирное положение
В случае поражения канадцы потеряют шансы на выход из группы.
История встреч
Это будет первый в истории матч национальных сборных Хорватии и Канады.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Хорватии с коэффициентом — 2,11, на ничью — 3,55, на победу Канады — 3,75.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене Халифа" (Доха). Вместимость: 45 416 зрителей.
Это один из старейших стадионов Катара, который построили в 1976 году и реконструировали в 2017-м.
На арене уже прошел финал клубного ЧМ-2019, в котором победил "Ливерпуль". Во время мирового первенства на стадионе пройдут восемь матчей, самый важный из которых – за третье место.
Ранее мы писали, что Хорватия взяла на чемпионат мира игрока, который кричал "Слава Украине".
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.