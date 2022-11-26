Хорватия - Канада: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч чемпионата мира по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Хорватия — Канада.

Хорватия

Серебряные призеры чемпионата мира 2018 года хорваты не убедительно начали мундиаль. Потеряли очки в поединке против Марокко.

Канада

Это всего лишь второй в истории чемпионат мира для канадцев. В первом туре они обидно проиграли Бельгии, не реализовав пенальти.

Турнирное положение

В случае поражения канадцы потеряют шансы на выход из группы.

История встреч

Это будет первый в истории матч национальных сборных Хорватии и Канады.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Хорватии с коэффициентом — 2,11, на ничью — 3,55, на победу Канады — 3,75.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене Халифа" (Доха). Вместимость: 45 416 зрителей.

Это один из старейших стадионов Катара, который построили в 1976 году и реконструировали в 2017-м.

На арене уже прошел финал клубного ЧМ-2019, в котором победил "Ливерпуль". Во время мирового первенства на стадионе пройдут восемь матчей, самый важный из которых – за третье место.

Ранее мы писали, что Хорватия взяла на чемпионат мира игрока, который кричал "Слава Украине".

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.