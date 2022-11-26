Хорватская болельщица нарывается на депортацию: неприличные съемки в Катаре (фото, видео)

Девушка пришла на стадион в откровенном платье, а потом бегала по набережной в купальнике

Чемпионат мира в Катаре — это чемпионат по запретам. Вот небольшой список скандалов, которые уже произошли на мировом первенстве.

К примеру, болельщиков сборной Англии не пустили на матч в костюмах крестоносцев. Был еще случай с фанатом из Дании, которого заставили снять носки из-за их цвета. Кроме того, на ЧМ-2022 спутали флаг Украины с символом ЛГБТ. Ну и конечно же, ФИФА запретила продавать пиво на стадионах.

Естественно, что в столь консервативной стране, девушкам тоже настоятельно рекомендуется вести себя скромно и быть на публике в закрытой одежде. Но мисс Хорватии Иване Кньолл плевать на ограничения. Девушка уже прилетела в Катар, чтобы поддержать свою национальную команду.

Ивана посетила матч сборной Хорватии против Марокко в костюме с национальными цветами и очень открытым декольте.

А потом пошла еще дальше. Сняла видео на набережной в откровенном купальнике.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.