Хорватська вболівальниця наривається на депортацію: непристойні зйомки у Катарі (фото, відео)

Дівчина прийшла на стадіон у відвертій сукні, а потім бігала набережною у купальнику

Чемпіонат світу в Катарі — це чемпіонат із заборон. Ось невеликий список скандалів, які вже сталися на світовій першості.

Наприклад, уболівальників збірної Англії не пустили на матч у костюмах хрестоносців. Був ще випадок із фанатом із Данії, якого змусили зняти шкарпетки через їхній колір. Крім того, на ЧС-2022 сплутали прапор України із символом ЛГБТ. Ну і звісно ж, ФІФА заборонила продавати пиво на стадіонах.

Природно, що в такій консервативній країні дівчатам теж настійно рекомендується поводитися скромно і бути на публіці в закритому одязі. Але міс Хорватії Івані Кньолл начхати на обмеження. Дівчина вже прилетіла до Катару, щоб підтримати свою національну команду.

Івана відвідала матч збірної Хорватії проти Марокко у костюмі з національними кольорами та дуже відкритим декольте.

А потім пішла ще далі. Зняла відео на набережній у відвертому купальнику.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.