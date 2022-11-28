Пусть молится, чтобы я его не нашел! Лучший боксер мира готов убить Месси из-за флага

Сауль Альварес отреагировал на поведение аргентинцев после матча с Мексикой

Один из лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий, действующий абсолютный чемпион мира Сауль Альварес возмутился событиям в раздевалке Аргентины после победы над Мексикой на чемпионате мира по футболу.

Напомним, аргентинцы выиграли (2:0), а Месси обменялся футболками с одним из мексиканских игроков. После этого в соцсетях появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, на котором видно, что Лионель бросил футболку Мексики на пол, а потом и вовсе откинул ее ногой.

Эта ситуация возмутила мексиканца Сауля Альвареса, он заявил, что Месси вытер пол футболкой сборной Мексики и флагом страны.

"Пусть молится богу, чтобы я его не нашел!" — написал Альварес в Twitter.

Ранее мы писали, что фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Лионелем Месси. Болельщики ярко отпраздновали победу своей команды над аргентинцами.

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.