Нехай молиться, щоб я не знайшов його! Найкращий боксер світу готовий вбити Мессі через прапор

Сауль Альварес відреагував на поведінку аргентинців після матчу з Мексикою

Один з найкращих боксерів незалежно від вагових категорій, абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес обурився подіям у роздягальні Аргентини після перемоги над Мексикою на чемпіонаті світу з футболу.

Нагадаємо, аргентинці виграли (2:0), а Мессі обмінявся футболками з одним із мексиканських гравців. Після цього в соцмережах з’явилося відео з роздягальні збірної Аргентини, на якому видно, що Ліонель кинув футболку Мексики на підлогу, а потім зовсім відкинув її ногою.

Ця ситуація обурила мексиканця Сауля Альвареса, він заявив, що Мессі витер підлогу футболкою збірної Мексики та прапором країни.

"Нехай молиться богу, щоб я не знайшов його!" — написав Альварес у Twitter.

Раніше ми писали, що фанати Саудівської Аравії знущалися над Ліонелем Мессі. Уболівальники яскраво відсвяткували перемогу своєї команди над аргентинцями.

Чемпіонат світу з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.