Це було безумство! Що діялося у роздягальні Аргентини після важливої перемоги на ЧС-2022 (відео)

Футболісти співали та танцювали, адже у них з’явився шанс вийти у плей-офф

Збірна Аргентини катастрофічно розпочала чемпіонат світу, програвши Саудівській Аравії у першому турі. Тому матч із Мексикою був архіважливим для команди Мессі. Поразка означала виліт із ЧС-2022.

Аргентинці здобули важку перемогу, забивши обидва м’ячі у другому таймі. Тому після матчу в роздягальні збірної Аргентини панувало безумство. Футболісти влаштували гучне святкування, вони співали пісні та танцювали.

Раніше ми писали, що фанати Саудівської Аравії знущалися з Ліонеля Мессі. Уболівальники яскраво відсвяткували перемогу своєї команди над аргентинцями.

До речі, перед чемпіонатом світу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду взяли участь у фотосесії. Знімок, на якому футболісти грають у шахи, став найпопулярнішим за всю історію Instagram.

Нагадаємо, що футболіста збірної Аргентини можуть вигнати із ЧС-2022 за групове зґвалтування. Законодавство Катару забороняє перебування у країні особам, які опинилися під слідством інших країнах.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.