Это было безумие! Что творилось в раздевалке Аргентины после важной победы на ЧМ-2022 (видео)

Футболисты пели и танцевали, ведь у них появился шанс выйти в плей-офф

Сборная Аргентины катастрофично начала чемпионат мира, проиграв Саудовской Аравии в первом туре. Поэтому матч с Мексикой был архиважным для команды Месси. Поражение означало вылет с ЧМ-2022.

Аргентинцы добыли тяжелейшую победу, забив оба мяча во втором тайме. Поэтому после матча в раздевалке сборной Аргентины царило безумие. Футболисты устроили громкое празднование, они пели песни и танцевали.

Ранее мы писали, что фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Лионелем Месси. Болельщики ярко отпраздновали победу своей команды над аргентинцами.

Кстати, перед чемпионатом мира Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в фотосессии. Снимок, на котором футболисты играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.

Напомним, что футболиста сборной Аргентины могут выгнать с ЧМ-2022 за групповое изнасилование. Законодательство Катара запрещает пребывание в стране лицам, оказавшимся под следствием в других странах.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.