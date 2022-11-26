Футболиста сборной Аргентины могут выгнать с ЧМ-2022 за групповое изнасилование

Против Тьяго Альмаду идет расследование на родине

Чемпионат мира по футболу начался для сборной Аргентины хуже и не придумаешь. В первом туре аргентинцы проиграли Саудовской Аравии.

А перед вторым туром стало известно, что полузащитника команды Тьяго Альмаду могут депортировать из Катара, пишет Noticias Argentinas.

Дело в том, что игрок "Атланты Юнайтед" два года назад в Аргентине устроил вечеринку на которой было совершено групповое изнасилование. С тех пор Альмаду не судили, но и не оправдали. Дело, где-то застряло в суде, но адвокат жертвы Ракель Лаенда уже пообещала разослать всем делегациям ФИФА на ЧМ-2022 копию обвинения. Законодательство Катара запрещает пребывание в стране лицам, оказавшимся под следствием в других странах.

Напомним, что фанаты Саудовской Аравии посмеялись над Лионелем Месси после победного матча. Но у футболиста есть хорошая возможность реабилитироваться во втором туре чемпионата мира. Смотрите 26 ноября онлайн-трансляцию матча Аргентина — Мексика.

Ранее мы писали, что эквадорские фанаты придумали новый гимн ЧМ-2022. Болельщики требуют разрешить продавать пиво на стадионах.