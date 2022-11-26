Аргентина - Мексика: онлайн дерби Латинской Америки на ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В группе С чемпионата мира по футболу в субботу, 26 ноября, будет сыгран один из самых ожидаемых матчей второго тура — между сборными Аргентины и Мексики. Встреча ЧМ-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Мексика.

Аргентина

Аргентинцы уже вошли в историю на этом мундиале. В историю Саудовской Аравии. Ведь умудрились проиграть этой скромной, по футбольным меркам, стране в первом туре — 1:2.

Мексика

На старте мирового первенства мексиканцы расписали ничью с Польшей. И должны быть довольны, ведь Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

История встреч

Команды между собой встречались 32 раза: 16 побед у Аргентины, 4 победы у Мексики, 12 встреч завершились вничью.

Вашему вниманию матчи сборных на чемпионатах мира:

2010. Аргентина — Мексика — 3:1 (1/8 финала)

(1/8 финала) 2006. Аргентина — Мексика — 2:1 д.в. (1/8 финала)

д.в. (1/8 финала) 1930. Аргентина — Мексика — 6:3 (группа)

Кто фаворит

В букмекерских конторах на успех Аргентины можно сделать ставку с коэффициентом — 1,55. Котировки на победу Мексики — 6,80, на ничью — 4,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Лусаил Айконик" (Лусаил). Вместимость: 80 тысяч зрителей.

Лусаил — это новый суперсовременный город, который начали строить лишь в 2006 году. Его украшением стал стадион, который примет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.

После чемпионата мира арену переоборудуют. Вместимость сократится до 20 тысяч зрителей и на территории стадиона разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.

Напомним, что фанаты Саудовской Аравии посмеялись над Лионелем Месси после победного матча.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.