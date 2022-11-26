Аргентина — Мексика: онлайн дербі Латинської Америки на ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У групі С чемпіонату світу з футболу в суботу, 26 листопада, буде зіграний один із найочікуваніших матчів другого туру — між збірними Аргентини та Мексики. Зустріч ЧС-2022 розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Мексика.

Аргентина

Аргентинці вже увійшли в історію на цьому мундіалі. В історію Саудівської Аравії. Адже примудрилися програти цій скромній, за футбольними мірками, країні у першому турі — 1:2.

Мексика

На старті світової першості мексиканці розписали нічию з Польщею. І мають бути задоволені, адже Роберт Левандовскі не реалізував пенальті.

Історія зустрічей

Команди між собою зустрічалися 32 рази: 16 перемог у Аргентини, 4 перемоги у Мексики, 12 зустрічей завершилися внічию.

До вашої уваги матчі збірних на чемпіонатах світу:

2010. Аргентина — Мексика — 3:1 (1/8 фіналу)

(1/8 фіналу) 2006. Аргентина — Мексика — 2:1 д.ч. (1/8 фіналу)

д.ч. (1/8 фіналу) 1930. Аргентина — Мексика — 6:3 (група)

Хто фаворит

У букмекерських конторах на успіх Аргентини можна зробити ставку з коефіцієнтом — 1,55. Котирування на перемогу Мексики – 6,80, на нічию – 4,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Лусаїл Айконік" (Лусаїл). Місткість: 80 тисяч глядачів.

Лусаїл — це нове суперсучасне місто, яке почали будувати лише 2006 року. Його окрасою став стадіон, який прийме 10 матчів мундіалю, включаючи півфінал та фінал.

Після чемпіонату світу арену переобладнують. Місткість скоротиться до 20 тисяч глядачів та на території стадіону розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.

Нагадаємо, що фанати Саудівської Аравії посміялися з Ліонеля Мессі після переможного матчу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.