Футболіста збірної Аргентини можуть вигнати із ЧС-2022 за групове зґвалтування

Проти Тьяго Альмаду триває розслідування на батьківщині

Чемпіонат світу з футболу розпочався для збірної Аргентини гірше й не придумаєш. У першому турі аргентинці програли Саудівській Аравії.

Перед другим туром стало відомо, що півзахисника команди Тьяго Альмаду можуть депортувати з Катару, пише Noticias Argentinas.

Справа в тому, що гравець "Атланти Юнайтед" два роки тому в Аргентині влаштував вечірку, на якій було скоєно групове зґвалтування. З того часу Альмаду не судили, але й не виправдали. Справа, десь застрягла в суді, але адвокат жертви Ракель Лаєнда вже пообіцяла розіслати всім делегаціям ФІФА на ЧС-2022 копію звинувачення. Законодавство Катару забороняє перебування у країні особам, які опинилися під слідством інших країнах.

Нагадаємо, що фанати Саудівської Аравії посміялися з Ліонеля Мессі після переможного матчу. Але футболіст має гарну можливість реабілітуватися у другому турі чемпіонату світу. Дивіться 26 листопада онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Мексика.

Раніше ми писали, що еквадорські фанати вигадали новий гімн ЧС-2022. Уболівальники вимагають дозволити продавати пиво на стадіонах.