Дочь Дональда Трампа сфотографировалась с героем сборной Франции на ЧМ-2022

Семья Трамп встретилась с Килианом Мбаппе

Сборна Франции обыграла Данию и досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Героем встречи стал Килиан Мбаппе, который забил два гола.

После матча с французским форвардом встретилась Иванка Трамп — дочь бывшего президента США Дональда Трампа. Иванка вместе с мужем и тремя детьми сейчас в Катаре, куда специально приехала на чемпионат мира.

Они пофотографировались с Килианом, который оставил детям автографы на футболках.

"Имею честь поздравить Мбаппе с невероятной победой Франции. Килиан такой же добрый, как и талантливый", — подписала фото с футболистом Трамп в Instagram.

Ранее мы писали, что сборная Франции выступает на чемпионате мира без своего лидера, обладателя "Золотого мяча"-2022 Карима Бензема.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.