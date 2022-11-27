Дочь Дональда Трампа сфотографировалась с героем сборной Франции на ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Семья Трамп встретилась с Килианом Мбаппе
Сборна Франции обыграла Данию и досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Героем встречи стал Килиан Мбаппе, который забил два гола.
После матча с французским форвардом встретилась Иванка Трамп — дочь бывшего президента США Дональда Трампа. Иванка вместе с мужем и тремя детьми сейчас в Катаре, куда специально приехала на чемпионат мира.
Они пофотографировались с Килианом, который оставил детям автографы на футболках.
"Имею честь поздравить Мбаппе с невероятной победой Франции. Килиан такой же добрый, как и талантливый", — подписала фото с футболистом Трамп в Instagram.
Ранее мы писали, что сборная Франции выступает на чемпионате мира без своего лидера, обладателя "Золотого мяча"-2022 Карима Бензема.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.