Донька Дональда Трампа сфотографувалася з героєм збірної Франції на ЧС-2022

Сім’я Трамп зустрілася з Кіліаном Мбаппе

Збірна Франції обіграла Данію та достроково вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2022. Героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який забив два голи.

Після матчу з французьким форвардом зустрілася Іванка Трамп – дочка колишнього президента США Дональда Трампа. Іванка разом із чоловіком та трьома дітьми зараз у Катарі, куди спеціально приїхала на чемпіонат світу.

Вони сфотографувалися з Кіліаном, який залишив дітям автографи на футболках.

"Маю честь привітати Мбаппе з неймовірною перемогою Франції. Кіліан такий же добрий, як і талановитий", — підписала фото з футболістом Трамп у Instagram.

Раніше ми писали, що збірна Франції виступає на чемпіонаті світу без свого лідера, володаря "Золотого м’яча"-2022 Каріма Бензема.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.