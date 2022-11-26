Мбаппе вивів Францію у плей-офф ЧС-2022 (відео)

Франція та Данія видали вогняний другий тайм

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі чинний чемпіон світу грав із данцями.

Зустріч відбулася у Досі на стадіоні 974 та завершилася з рахунком 2:1 на користь французів. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Після нудного першого тайму команди видали яскраве шоу після перерви. У середині другого тайму Кіліан Мбаппе після серії передач забив чудовий командний гол. Радість французів тривала недовго. За кілька хвилин данці зрівняли рахунок після банального навісу з кутового. Найкраще на "другому поверсі" зіграв Андреас Крістенсен. Після цього французи розпочали штурм воріт Шмейхеля. У результаті Мбаппе оформив дубль, приніс "Триколірним" важливі три очки і достроково вивів команду у плей-офф ЧС-2022.

Франція — Данія — 2:1.

Голи: Мбаппе, 61, 86 — А. Крістенсен, 68.

Попередження: Кунде, 43 — А. Крістенсен, 20, Корнеліус, 23.

Франція: Льоріс — Тео Ернандес, Упамекано, Варан (Конате, 75), Кунде, Рабьо, Тчуамені, Мбаппе, Грізманн (Фофана, 90+2), Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62).

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен (Бах, 90+2), Меле, Нельссон, Еріксен, Р. Крістенсен (Бах, 90+2), Хойб'єрг, Дамсгор (Дольберг, 73), Ліндстрьом (Норгор, 85), Корнеліус (Брейтвейт, 46).

Статистика матчу Франція - Данія

Группа D

Відеоогляд матчу:

Відео голів:

Цей результат залишив Францію на першому місці у групі D, данці – на 3-му місці. У вирішальних поєдинках групового етапу "Триколірні" зіграють із Тунісом, а "Вікінги" — з Австралією. Обидві зустрічі відбудуться 30 листопада.

Раніше Австралія мінімально обіграла Туніс (1:0). З іншими результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.