Казковий подарунок: що дав принц гравцям Саудівської Аравії за перемогу над Мессі

Кожен футболіст отримав дороге авто

Найгучніша сенсація першого туру чемпіонату світу з футболу – це перемога Саудівської Аравії над Аргентиною на чолі з Ліонелем Мессі. Капітан забив гол, але цього не вистачило для позитивного результату.

Така подія не пройшла повз принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салман аль-Сауда. Той вирішив зробити кожному гравцю національної команди по істині царський подарунок — автомобіль Rolls Royce Phantom вартістю приблизно 700 тисяч доларів, повідомляє My Weekend Plan.

У наступному матчі ЧС-2022 збірна Саудівської Аравії зіграє із командою Польщі 26 листопада. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Польща — Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що фанати Саудівської Аравії посміялися з Ліонеля Мессі після переможного матчу. Реабілітуватися за поразки Аргентина зможе 26 листопада у матчі проти мексиканців. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Мексика.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.