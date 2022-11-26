Польща — Саудівська Аравія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У групі С чемпіонату світу з футболу 26 листопада буде зіграний матч між збірними Польщі та Саудівської Аравії. Зустріч другого туру ЧС-2022 пройде у Досі та розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Саудівська Аравія.

Саудівська Аравія

Поки що команда – головна сенсація мундіалю. Адже у першому турі Саудівська Аравія обіграла збірну Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі.

Польща

Поляки на старті світової першості розписали нічию з Мексикою. Хоча були близькими до перемоги, але Роберт Левандовскі не реалізував пенальті.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли чотири матчі – і всі виграли поляки.

2006. Саудівська Аравія — Польща — 1:2

1994. Саудівська Аравія — Польща — 1:2

1994. Саудівська Аравія — Польща — 0:2

1994. Польща — Саудівська Аравія — 1:0

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили коефіцієнт на перемогу Польщі – 1,77, на нічию – 3,70, на перемогу Саудівської Аравії – 5,20.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ед’юкейшн Сіті" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон знаходиться в освітньому центрі Катару – тут вам і кілька головних університетів та штаб-квартира Катарського фонду освіти та науки. "Ед’юкейшн Сіті" приймав клубний ЧС-2021, у якому перемогла "Баварія".

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну гру 1/4 фіналу. Після мундіалю місткість трибун скоротять удвічі.

Нагадаємо, що фанати Саудівської Аравії посміялися з Ліонеля Мессі після переможного матчу.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.