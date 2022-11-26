Польша - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В группе С чемпионата мира по футболу 26 ноября будет сыгран матч между сборными Польши и Саудовской Аравии. Встреча второго тура ЧМ-2022 пройдет в Дохе и начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия

Пока что команда — главная сенсация мундиаля. Ведь в первом туре Саудовская Аравия обыграла сборную Аргентины во главе с Лионелем Месси.

Польша

Поляки на старте мирового первенства расписали ничью с Мексикой. Хотя были близки к победе, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

История встреч

Команды между собой сыграли четыре матча — и все выиграли поляки.

2006. Саудовская Аравия — Польша — 1:2

1994. Саудовская Аравия — Польша — 1:2

1994. Саудовская Аравия — Польша — 0:2

1994. Польша — Саудовская Аравия — 1:0

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Польши — 1,77, на ничью — 3,70, на победу Саудовской Аравии — 5,20.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. "Эдьюкейшн Сити" принимал клубный ЧМ-2021, в котором победила "Бавария".

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну игру 1/4 финала. После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое.

Напомним, что фанаты Саудовской Аравии посмеялись над Лионелем Месси после победного матча.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.