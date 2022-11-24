Лучший гол ЧМ-2022! Бразилия ярко обыграла русских "братьев" (видео)

На мундиале завершился первый тур

В четверг, 24 ноября, на чемпионате мира в Катаре матчем Бразилия — Сербия завершился первый тур.

Поединок состоялся в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Бразильцы долго искали ключи к обороне сербов, и первая половина встречи фактически прошла без острых моментов. Все изменилось во второй половине, когда "Селесао" попросту прижали европейцев в их штрафную. На 62-й минуте бразильцы закономерно открыли счет. С ударом Винисуса Ваня Милинкович-Савич справился, а вот с добиванием Ришарлисона — нет. Спустя 12 минут бразильский форвард оформил дубль, эффектно пробив в падении боковыми ножницами.

Бразилия – Сербия — 2:0

Голы: Ришарлисон, 62, 74

Предупреждения: Павлович, 6, Гудель, 48, Лукич, 64

Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Данилу – Неймар (Антони, 80), Каземиро, Пакета (Фред, 76) – Винисиус (Родриго, 76), Ришарлисон (Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87).

Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 56), Лукич (Лазович, 65), Живкович (Радоньич, 57) – С. Милинкович-Савич, Митрович (Максимович, 83), Тадич.

Запасные: Дмитриевич, Райкович, Рачич, Ш. Митрович, Костич, Йович, Эракович, Джурич.

Статистика матча Бразилия - Сербия

Группа G

Видеообзор встречи:

Напомним, перед поединком сербы активно поддерживали рф.

Напомним, "Пентакампеоне" и сербы выступают в квартете G вместе с командами Швейцарии и Камеруна. Накануне швейцарцы минимально одолели африканскую сборную (1:0), добыв важные три очка. В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а сербы встретятся с Камеруном. Обе игры пройдут 28 ноября.

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