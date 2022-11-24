Найкращий гол ЧС-2022! Бразилія яскраво обіграла російських "братів" (відео)

На мундіалі завершився перший тур

У четвер, 24 листопада, на чемпіонаті світу в Катарі матчем Бразилія-Сербія завершився перший тур.

Поєдинок відбувся в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" та завершився з рахунком 2:0 на користь бразильців. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Бразильці довго шукали ключі до оборони сербів і перша половина зустрічі фактично пройшла без гострих моментів. Все змінилося в другому таймі, коли "Селесао" просто притиснули європейців до їхнього штрафного майданчика. На 62-й хвилині бразильці закономірно відкрили рахунок. З ударом Вінісуса Ваня Мілінкович-Савич упорався, а ось із добиванням Рішарлісона — ні. Через 12 хвилин бразильський форвард оформив дубль, ефектно пробивши у падінні боковими ножицями.

Бразилія – Сербія — 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 74

Попередження: Павлович, 6, Гудель, 48

Бразилія: Аліссон – Сандро, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Данілу – Неймар (Антоні, 80), Каземіро, Пакета (Фред, 76) – Вінісіус (Родріго, 76), Рішарлісон (Жезус, 79), Рафінья (Мартінеллі, 87).

Сербія: В. Мілінкович-Савич – Павлович, Велькович, Міленкович – Младенович (Влахович, 66), Гудель (Ілич, 56), Лукич (Лазович, 65), Живкович (Радоньїч, 57) – С. Мілінкович-Савич, Мітрович (Максимович, 83), Тадич.

Статистика матчу Бразилія – Сербія

Группа G

Відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, перед поєдинком серби активно підтримували рф.

Нагадаємо, "Пентакампеоне" та серби виступають у квартеті G разом із командами Швейцарії та Камеруну. Напередодні швейцарці мінімально здолали африканську збірну (1:0), здобувши важливі три очки. У наступному турі Бразилія зіграє зі Швейцарією, а серби зустрінуться із Камеруном. Обидві ігри відбудуться 28 листопада.

На сайті "Телеграф" доступні всі результати та відеоогляди матчів ЧС-2022 у Катарі. Крім того, у нас на сайті можна ознайомитись з турнірними розкладами на груповій стадії мундіалю.