Іспанія вперше забила стільки голів: Коста-Ріка стала жертвою рекорду на ЧС-2022

Фаворит без проблем переміг андердога

На чемпіонаті світу з футболу в Катарі збірна Іспанії створила історію, забивши сім голів команді Коста-Ріки.

Зустріч відбулася у Досі на стадіоні "Ель-Тумама" та завершилася розгромною перемогою іспанців з рахунком 7:0! Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

За чемпіона світу-2010 року забивали всі кому не ліньки, двічі вдалося відзначитися Феррану Торресу. Цікаво, що вперше у своїй історії іспанці забили стільки голів у матчі чемпіонату світу.

Іспанія – Коста-Ріка – 7:0

Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Торрес, 31 пенальті, 54, Гаві, 75, Солер, 90, Мората, 90+3

Попередження: Кальво, 68, Кемпбелл, 90+7

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Бускетс (Коке, 65), Ляпорт, Альба (Бальде, 65) — Родрі — Гаві, Педрі (Солер, 57) — Ф. Торрес (Мората, 57), Асенсіо (Вільямс, 69), Ольмо.

Коста-Ріка: Навас — Мартінес (Вастон, 46), Фуллер Спенс, Дуарте, Кальво, Ов'єдо (Матарріта, 82) — Кемпбелл, Борхес (Агілера, 71), Техеда, Беннетт (Руїс, 61) — Контрерас (Замора, 61).

Відеоогляд матчу Іспанія – Коста-Ріка:

Нагадаємо, в іншому матчі групи Е Німеччина сенсаційно програла Японії (1:2).

Раніше повідомлялося про проблеми у збірній Іспанії напередодні їхнього старту на ЧС-2022.