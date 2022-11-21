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У збірній Іспанії епідемія на ЧС-2022! Сім гравців захворіли

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Не всі футболісти збірної Іспанії можуть тренуватись Новина оновлена 21 листопада 2022, 09:33
Не всі футболісти збірної Іспанії можуть тренуватись

Причиною хвороби футболістів стали кондиціонери

Погані новини для вболівальників збірної Іспанії прийшли із Катару. Футболісти національної команди застудилися перед стартовим матчем на чемпіонаті світу.

За даними ЗМІ, через кондиціонери у номерах семеро гравців збірної були застуджені. Зазначається, що через це Альваро Мората не зміг завершити тренування, хоча очікується, що він повністю відновиться до матчу із національною командою Коста-Ріки.

Чемпіонат світу у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. У першому турі Іспанія зіграє з Коста-Рікою 23 листопада.

Зараз у Катарі хоч і не літо, але спека нестерпна. Це відчули вже футболісти збірної Англії, які тренувалися під вентиляторами.

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що за нею можуть знімати серіал.

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