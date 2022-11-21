В сборной Испании эпидемия на ЧМ-2022! Семь игроков заболели

Причиной болезни футболистов стали кондиционеры

Плохие новости для болельщиков сборной Испании пришли из Катара. Футболисты национальной команды простудились перед стартовым матчем на чемпионате мира.

По данным СМИ, из-за кондиционеров в номерах семь игроков сборной были простужены. Отмечается, что из-за этого Альваро Мората не смог завершить тренировку, хотя ожидается, что он полностью восстановится к матчу с национальной командой Коста-Рики.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В первом туре Испания сыграет с Коста-Рикой 23 ноября.

Сейчас в Катаре хоть и не лето, но жара невыносимая. Это ощутили на себе уже футболисты сборной Англии, которые тренировались под вентиляторами.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

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