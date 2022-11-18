Дебютант та рекордсмен: досягнення всіх учасників ЧС-2022
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Збірна Катару вперше зіграє на чемпіонаті світу з футболу
Чемпіонат світу в Катарі стане останнім, у якому візьмуть участь 32 збірні. На мудіаль-2026 до Північної Америки поїдуть вже 46 команд.
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Серед нинішніх учасників один дебютант та один рекордсмен. Збірна Катару вперше зіграє на першості планети, а ось Бразилія ніколи не пропускала чемпіонатів світу.
Ми розповімо скільки разів кожна збірна виступала на світових першостях та яке її максимальне досягнення.
Учасники ЧС-2022
- Катар — країна-організатор, дебютант
- Австралія — 6 раз; 1/8 фіналу — 2006.
- Англія — 16 раз; чемпіон — 1966.
- Аргентина — 18 раз; чемпіон — 1978, 1986.
- Бельгія – 14 раз; "бронза" — 2018.
- Бразилія — 22 рази; чемпіон — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.
- Гана — 4 рази; 1/4 фіналу — 2010.
- Німеччина — 20 раз; чемпіон — 1954, 1974, 1990, 2014.
- Данія – 6 раз; 1/4 фіналу — 1998.
- Іран – 5 раз; груповий етап.
- Іспанія — 16 раз; чемпіон — 2010.
- Камерун — 8 раз; 1/4 фіналу — 1990.
- Канада — 2 рази; груповий етап.
- Коста-Ріка – 6 раз; 1/4 фіналу — 2014.
- Марокко – 6 раз; 1/8 фіналу — 1986.
- Мексика — 17 раз; 1/4 фіналу — 1970, 1986.
- Нідерланди — 11 раз; "срібло" — 1974, 1978, 2010.
- Польща – 9 раз; "бронза" — 1974, 1982.
- Португалія — 8 раз; "бронза" — 1966.
- Саудівська Аравія — 6 раз; 1/8 фіналу — 1994.
- Сенегал — 3 рази; 1/4 фіналу — 2002.
- Сербія – 3 рази; груповий етап.
- США — 11 раз; "бронза" — 1930.
- Туніс — 6 раз; груповий етап.
- Уругвай — 14 раз; чемпіон — 1930, 1950.
- Уельс — 2 раз; 1/4 фіналу — 1958.
- Франція — 16 раз; чемпіон — 1998, 2018.
- Хорватія – 6 раз; "срібло" — 2018.
- Швейцарія — 12 раз; 1/4 фіналу — 1934, 1928, 1954.
- Еквадор — 4 рази; 1/8 фіналу — 2006.
- Південна Корея – 11 раз; 4-е місце — 2002.
- Японія — 7 раз; 1/8 фіналу — 2002, 2010, 2018.
Нагадаємо, що в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.
Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.