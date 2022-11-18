Дебютант та рекордсмен: досягнення всіх учасників ЧС-2022

Збірна Катару вперше зіграє на чемпіонаті світу з футболу

Чемпіонат світу в Катарі стане останнім, у якому візьмуть участь 32 збірні. На мудіаль-2026 до Північної Америки поїдуть вже 46 команд.

Серед нинішніх учасників один дебютант та один рекордсмен. Збірна Катару вперше зіграє на першості планети, а ось Бразилія ніколи не пропускала чемпіонатів світу.

Ми розповімо скільки разів кожна збірна виступала на світових першостях та яке її максимальне досягнення.

Учасники ЧС-2022

Катар — країна-організатор, дебютант

— країна-організатор, дебютант Австралія — 6 раз; 1/8 фіналу — 2006.

— 6 раз; 1/8 фіналу — 2006. Англія — 16 раз; чемпіон — 1966.

— 16 раз; чемпіон — 1966. Аргентина — 18 раз; чемпіон — 1978, 1986.

— 18 раз; чемпіон — 1978, 1986. Бельгія – 14 раз; "бронза" — 2018.

– 14 раз; "бронза" — 2018. Бразилія — 22 рази; чемпіон — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.

— 22 рази; чемпіон — 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Гана — 4 рази; 1/4 фіналу — 2010.

— 4 рази; 1/4 фіналу — 2010. Німеччина — 20 раз; чемпіон — 1954, 1974, 1990, 2014.

— 20 раз; чемпіон — 1954, 1974, 1990, 2014. Данія – 6 раз; 1/4 фіналу — 1998.

– 6 раз; 1/4 фіналу — 1998. Іран – 5 раз; груповий етап.

– 5 раз; груповий етап. Іспанія — 16 раз; чемпіон — 2010.

— 16 раз; чемпіон — 2010. Камерун — 8 раз; 1/4 фіналу — 1990.

— 8 раз; 1/4 фіналу — 1990. Канада — 2 рази; груповий етап.

— 2 рази; груповий етап. Коста-Ріка – 6 раз; 1/4 фіналу — 2014.

– 6 раз; 1/4 фіналу — 2014. Марокко – 6 раз; 1/8 фіналу — 1986.

– 6 раз; 1/8 фіналу — 1986. Мексика — 17 раз; 1/4 фіналу — 1970, 1986.

— 17 раз; 1/4 фіналу — 1970, 1986. Нідерланди — 11 раз; "срібло" — 1974, 1978, 2010.

— 11 раз; "срібло" — 1974, 1978, 2010. Польща – 9 раз; "бронза" — 1974, 1982.

– 9 раз; "бронза" — 1974, 1982. Португалія — 8 раз; "бронза" — 1966.

— 8 раз; "бронза" — 1966. Саудівська Аравія — 6 раз; 1/8 фіналу — 1994.

— 6 раз; 1/8 фіналу — 1994. Сенегал — 3 рази; 1/4 фіналу — 2002.

— 3 рази; 1/4 фіналу — 2002. Сербія – 3 рази; груповий етап.

– 3 рази; груповий етап. США — 11 раз; "бронза" — 1930.

— 11 раз; "бронза" — 1930. Туніс — 6 раз; груповий етап.

— 6 раз; груповий етап. Уругвай — 14 раз; чемпіон — 1930, 1950.

— 14 раз; чемпіон — 1930, 1950. Уельс — 2 раз; 1/4 фіналу — 1958.

— 2 раз; 1/4 фіналу — 1958. Франція — 16 раз; чемпіон — 1998, 2018.

— 16 раз; чемпіон — 1998, 2018. Хорватія – 6 раз; "срібло" — 2018.

– 6 раз; "срібло" — 2018. Швейцарія — 12 раз; 1/4 фіналу — 1934, 1928, 1954.

— 12 раз; 1/4 фіналу — 1934, 1928, 1954. Еквадор — 4 рази; 1/8 фіналу — 2006.

— 4 рази; 1/8 фіналу — 2006. Південна Корея – 11 раз; 4-е місце — 2002.

– 11 раз; 4-е місце — 2002. Японія — 7 раз; 1/8 фіналу — 2002, 2010, 2018.

Нагадаємо, що в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.