Испания впервые забила столько голов: Коста-Рика стала жертвой рекорда на ЧМ-2022

Фаворит без проблем победил андердога

На чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Испании сотворила историю, забив семь голов команде Коста-Рики.

Встреча состоялась в Дохе на стадионе "Эль-Тумама" и завершилась разгромной победой испанцев со счетом 7:0! Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

За чемпиона мира-2010 года забивали все кому не лень, дважды удалось отличится Феррану Торресу. Примечательно, что впервые в своей истории испанцы забили столько голов в матче чемпионата мира.

Испания – Коста-Рика – 7:0

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31 пенальти, 54, Гави, 75, Соллер, 90, Мората, 90+3

Предупреждения: Кальво, 68, Кэмпбелл, 90+7

Испания: Симон – Аспиликуэта, Бускетс (Коке, 65), Ляпорт, Альба (Бальде, 65) – Родри – Гави, Педри (Солер, 57) – Ф. Торрес (Мората, 57), Асенсио (Уильямс, 69), Ольмо.

Коста-Рика: Навас – Мартинес (Вастон, 46), Фуллер Спенс, Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82) – Кэмпбелл, Борхес (Агилера, 71), Техеда, Беннетт (Руис, 61) – Контрерас (Замора) , 61).

Видеообзор матча Испания – Коста-Рика:

Напомним, в другом матче группы Е Германия сенсационно проиграла Японии (1:2).

Ранее сообщалось о проблемах в сборной Испании накануне их старта на ЧМ-2022.