Вперше в історії: господар ЧС-2022 програв двічі поспіль (відео)

Катару банально не щастило

У п’ятницю, 25 листопада, на чемпіонаті світу з футболу-2022 господар мундіалю Катар у рамках другого туру групового етапу приймав Сенегал.

Зустріч відбулася у Досі на стадіоні "Ель-Тумама" та завершилася перемогою африканців з рахунком 3:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Сенегал провів блискучу гру та закономірно переміг. За "Львів Теранги" забивали Дья, Дьєдіу та Дьєнг, а перший гол в історії Катару на ЧС записав на свій рахунок Мунтарі. До речі, Катар — перший в історії організатор ЧС, який програв 2 перші матчі.

Статистика матчу Катар — Сенегал

Група А

Відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Відео голів:

Нагадаємо, Катар та Сенегал стартували на турнірі з поразок. Катарці без шансів програли Еквадору (0:2). А ось африканська збірна дала бій Нідерландам, пропустивши лише під завісу зустрічі (0:2).

Цей результат дозволив Сенегалу зрівнятися за очками з Еквадором та Нідерландами, Катар пасе задніх. У наступному турі Сенегал зіграє з Еквадором, а господар мундіалю зустрінеться з "Помаранчевими". Обидві ігри відбудуться 29 листопада. З розкладом та результатами матчів ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.