Впервые в истории: хозяин ЧМ-2022 проиграл дважды подряд (видео)

Катару банально не везло

В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу-2022 хозяин мундиаля Катар в рамках второго тура группового этапа принимал Сенегал.

Встреча состоялась в Дохе на стадионе "Эль-Тумама" и завершилась победой африканцев со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Сенегал провел блестящую игру и закономерно победил. За "Львов Теранги" забивали Дья, Дьедиу и Дьенг, а первый гол в истории Катара на ЧМ записал на свой счет Мунтари. К слову, Катар — первый в истории организатор ЧМ, проигравший 2 первых матча.

Катар – Сенегал 1:3

Голы: 0:1 – 41 Диа, 41 (0:1). Дьедиу, 48 (0:2). Мунтари, 78 (1:2). Дьенг, 84 (1:3).

Предупреждения: Мохаммад (20), Диа (30), Ахмед (45), Якобс (52), Сисс (87), Мадибо (90).

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухи, Ро-Ро (Абдулвахаб, 83), Хассан, Ахмед (Сальман, 83), Будиаф (Хатем, 69), Мадибо, Аль-Хайдос (Мунтари, 74), Али, Афиф.

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Сиссе, 77), Гуйе, Менди (Сарр, 78), Сарр (Ндиай, 74), Дьедиу (Дьенг, 74), Диа, Диатта (Сисс, 64).

Статистика матча Катар - Сенегал

Группа А

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео голов:

Напомним, Катар и Сенегал стартовали на турнире с поражений. Катарцы без шансов проиграли Эквадору (0:2). А вот африканская сборная дала бой Нидерландам, пропустив лишь под занавес встречи (0:2).

Этот результат позволил Сенегалу сравняться по очкам с Эквадором и Нидерландами, Катар пасет задних. В следующем туре Сенегал сыграет с Эквадором, а хозяин мундиаля встретится с "Оранжевыми". Обе игры пройдут 29 ноября. С расписанием и результатами матчей ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.