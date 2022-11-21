Львам не хватило пары минут: Нидерланды со скрипом взяли три очка

Африканская команда, несмотря на классную игру, уступила Нидерландам

В матче первого тура чемпионата мира по футболу встречались представители группы А. Мы вели онлайн-трансляцию матча Сенегал — Нидерланды.

Европейцы были фаворитами встречи, а вот африканцы накануне ЧМ-2022 потеряли своего лидера Садио Мане. Тем не менее Львам Теранги, как еще называют сенегальскую команду, не хватило всего несколько минут, чтобы добыть такую важную ничью.

Матч прошел на хороших скоростях, но без голевых моментов. И едва ли не первый удар в створ ворот нидерландцев завершился голом. Де Йонг из глубины сделал мягкий заброс в штрафную, где Гакпо опередил голкипера и головой отправил мяч в сетку! А на 99-й минуте Дэви Классен удвоил преимущество Нидерландов, сыграв на добивании после неуверенной игры Менди.

Статистика матча Сенегал - Нидерланды

Турнирное положение команд в группе А на ЧМ-2022

Сенегал — Нидерланды — 0:2

Голы: Гакпо (84), Классен (90+9)

Предупреждения: де Лигт (57), Н.Менди (94), Гуйе (96)

Сенегал: Э.Мэнди, Кулибали, Сиссе, Гуйе, Н.Мэнди, Куяте (Гуй, 73), Диа (Дьенг, 69), Диатта (Джексон, 74), И.Сарр, Сабали, Диалло (Якобс, 62).

Нидерланды: Ноперт, Дюмфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Аке, Блинд, Бергейс (Копмайнерс, 79), Гакпо (де Рон, 94), Ф.Де Йонг, Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79).

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