Левам не вистачило кількох хвилин: Нідерланди зі скрипом взяли три очки

Африканська команда, попри класну гру, поступилася Нідерландам

У матчі першого туру чемпіонату світу з футболу зустрічалися представники групи А. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Сенегал — Нідерланди.

Європейці були фаворитами зустрічі, а от африканці напередодні ЧС-2022 втратили свого лідера Садіо Мане. Проте Левам Теранги, як ще називають сенегальську команду, не вистачило лише кілька хвилин, щоб здобути таку важливу нічию.

Матч пройшов на добрих швидкостях, але без гольових моментів. І чи не перший удар у площину воріт сенегальців завершився голом. Де Йонг з глибини зробив м’який закид у штрафний майданчик, де Гакпо випередив голкіпера і головою відправив м’яч у сітку! А на 99-й хвилині Деві Классен подвоїв перевагу Нідерландів, зігравши на добиванні після невпевненої гри Менді.

Сенегал — Нідерланди — 0:2

Голи: Гакпо (84), Классен (90+9)

Нагадаємо, що герой матчу Катар-Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

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