Сказочный подарок: что дал принц игрокам Саудовской Аравии за победу над Месси

Каждый футболист получил дорогущее авто

Самая громкая сенсация первого тура чемпионата мира по футболу — это победа Саудовской Аравии над Аргентиной во главе с Лионелем Месси. Капитан забил гол, но этого не хватило для положительного результата.

Такое событие не прошло мимо принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль‑Сауда. Тот решил сделать каждому игроку национальной команды по истине царский подарок — автомобиль Rolls Royce Phantom стоимостью примерно 700 тысяч долларов, сообщает My Weekend Plan.

В следующем матче ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Польши 26 ноября. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Польша — Саудовская Аравия.

Напомним, что фанаты Саудовской Аравии посмеялись над Лионелем Месси после победного матча. Реабилитироваться за поражения Аргентина сможет 26 ноября в матче против мексиканцев. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Мексика.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.