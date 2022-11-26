Наймиліший момент ЧС-2022: футболіст відсвяткував гол разом із сином
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Мітчелл Дюк приніс перемогу Австралії над Тунісом
У другому турі чемпіонату світу з футболу зустрічалися представники групи D — збірні Тунісу та Австралії. Для виходу у плей-офф кожній потрібно було набирати максимум очок.
Поєдинок не був надто цікавим і багатим на гольові моменти. Глядачі побачили лише один гол. У першому таймі відзначився австралієць Мітчелл Дюк.
Цікаво, що Мітчелл Дюк – перший гравець не з вищого дивізіону, який забив гол на ЧС-2022. Форвард виступає у другій японській лізі за "Фаджано Окаяму".
Свій гол Дюк присвятив синові, котрий сидів на трибунах. Вони однаково відсвяткували взяття воріт.
Туніс — Австралія — 0:1
Гол: Дюк (23)
Австралія: Райан, Карачіч (Дегенек, 75), Суттар, Роулес, Бехіч, Макгрі (Хрустіч, 64), Муй, Ірвайн, Лекі (Баккус, 85), Дюк (Макларен, 64), Гудвін (Мабіль, 85).
Туніс: Дамен, Бронн (Кечріда, 73), Мерія, Тальбі, Дрегер (Сассі, 46), Абді, Скірі, Лайдуні (Хазрі, 67), Сліті, Жебалі (Хеніссі, 73), Мсакні.
Наступні матчі: середа, 30 листопада
- 17:00. Туніс – Франція
- 17:00. Австралія – Данія
Турнірна таблиця
Раніше ми писали, що головний тренер збірної Австралії не взяв свого зятя на ЧС-2022.
Також на "Телеграфі" доступні турнірні таблиці групового етапу чемпіонату світу.