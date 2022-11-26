Самый милый момент ЧМ-2022: футболист отпраздновал гол вместе с сыном

Митчелл Дюк принес победу Австралии над Тунисом

Во втором туре чемпионата мира по футболу встречались представители группы D — сборные Туниса и Австралии. Для выхода в плей-офф каждой нужно было набирать максимум очков.

Поединок не был уж слишком интересным и богатым на голевые моменты. Зрители увидели всего один гол. В первом тайме отличился австралиец Митчелл Дюк.

Интересно, что Митчелл Дюк — первый игрок не из высшего дивизиона, который забил гол на ЧМ-2022. Форвард выступает во второй японской лиге за "Фаджано Окаяму".

Свой гол Дюк посвятил сыну, который сидел на трибунах. Они одинаково отпраздновали взятие ворот.

Тунис — Австралия — 0:1

Гол: Дюк (23)

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулес, Бехич, Макгри (Хрустич, 64), Муй, Ирвайн, Леки (Баккус, 85), Дюк (Макларен, 64), Гудвин (Мабиль, 85).

Тунис: Даменн, Бронн (Кечрида, 73), Мерия, Тальби, Дрегер (Сасси, 46), Абди, Скири, Лайдуни (Хазри, 67), Слити, Жебали (Хенисси, 73), Мсакни.

Следующие матчи: среда, 30 ноября

17:00. Тунис – Франция

17:00. Австралия – Дания

Турнирная таблица

Ранее мы писали, что главный тренер сборной Австралии не взял своего зятя на ЧМ-2022.

Также на "Телеграфе" доступны турнирные таблицы группового этапа чемпионата мира.