Туніс — Австралія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно поєдинок групи D між збірними Тунісу та Австралії. Зустріч другого туру ЧС-2022 розпочнеться о 12:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Туніс — Австралія.

Туніс

Африканська команда мундіаль розпочала з того, що не програла Данії. А значить підвищила свої шанси вийти у плей-офф.

Австралія

У першому турі австралійці поступилися чинним чемпіонам світу французам. Але показали, що готові боротися за 1/8 фіналу.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли двічі, обмінявшись перемогами.

2005. Австралія — Туніс — 0:2

1997. Туніс — Австралія — 0:3

Хто фаворит

Експерти букмекерських контор вважають африканську команду фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу Тунісу – 2,17, на нічию – 3,35, на успіх Австралії – 3,80.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Місто Аль-Вакра на березі Перської затоки історично вважалося рибальським, але зараз розрослося до другої найбільшої в Катарі. Дизайнери врахували минуле Аль-Вакри та зробили дах стадіону у вигляді вітрил традиційних човників дау.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять збірні на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.