Тунис - Австралия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран поединок группы D между сборными Туниса и Австралии. Встреча второго тура ЧМ-2022 начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Тунис — Австралия.
Тунис
Африканская команда мундиаль начала с того, что не проиграла Дании. А значит повысила свои шансы выйти в плей-офф.
Австралия
В первом туре австралийцы уступили действующим чемпионам мира французам. Но показали, что готовы бороться за 1/8 финала.
История встреч
Команды между собой сыграли дважды, обменявшись победами.
- 2005. Австралия — Тунис — 0:2
- 1997. Тунис — Австралия — 0:3
Кто фаворит
Эксперты букмекерских контор считают африканскую команду фаворитом встречи. Котировки на победу Туниса — 2,17, на ничью — 3,35, на успех Австралии — 3,80.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "Аль-Джануб" (Аль-Вакра). Вместимость: 40 тысяч зрителей.
Город Аль-Вакра на берегу Персидского залива исторически считался рыбацким, но сейчас разросся до второго крупнейшего в Катаре. Дизайнеры учли прошлое Аль-Вакры и сделали крышу стадиона в виде парусов традиционных лодочек дау.
Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают сборные на чемпионате мира по футболу в Катаре.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.