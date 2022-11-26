Мбаппе вывел Францию в плей-офф ЧМ-2022 (видео)

Франция и Дания выдали огненный второй тайм

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре действующий чемпион мира играл с датчанами.

Встреча состоялась в Дохе на стадионе 974 и завершилась со счетом 2:1 в пользу французов. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

После довольно скучного первого тайма команды выдали яркое шоу после перерыва. В середине второго тайма Килиан Мбаппе после серии передач забил красивый командный гол. Радость французов продолжалась недолго. Спустя несколько минут датчане сравняли счет после банального навеса с углового. Лучше всех на "втором этаже" сыграл Андреас Кристенсен. После этого французы начали штурм ворот Шмейхеля. В итоге Мбаппе оформил дубль, принес "Трехцветным" важные три очка и досрочно вывел команду в плей-офф ЧМ-2022.

Франция — Дания — 2:1.

Голы: Мбаппе, 61, 86 — А. Кристенсен, 68.

Предупреждения: Кунде, 43 — А. Кристенсен, 20, Корнелиус, 23.

Франция: Льорис — Тео Эрнандес, Упамекано, Варан (Конате, 75), Кунде, Рабьо, Тчуамени, Мбаппе, Гризманн (Фофана, 90+2), Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62).

Дания: Шмейхель — Андерсен, А. Кристенсен, Меле, Нельссон, Эриксен, Р. Кристенсен (Бах, 90+2), Хойбьерг, Дамсгор (Дольберг, 73), Линдстрьом (Норгор, 85), Корнелиус (Брейтвейт, 46).

Статистика матча Франция - Дания

Группа D

Видеообзор матча:

Видео голов:

Этот результат оставил Францию на первом месте в группе D, датчане — на 3-м месте. В решающих поединках группового этапа "Трехцветные" сыграют с Тунисом, а "Викинги" — с Австралией. Обе встречи пройдут 30 ноября.

Ранее Австралия минимально обыграла Тунис (1:0). С другими результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.