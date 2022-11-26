Сербія перейшла всі межі: прапор на ЧС-2022 спричинив міжнародний скандал (фото)

Якою буде реакція ФІФА на прапор у сербській роздягальні

Збірна Сербії з футболу стартувала на чемпіонаті світу з поразки від Бразилії. А потім у соцмережах з’явилося фото із роздягальні сербів. Там футболісти вивісили прапор країни, на якому зображено територію держави, що включає Косово.

На прапорі збірної Сербії, окрім контурів країни та державного герба, також розміщено напис: "Ні капітуляції".

Нагадаємо, що Республіка Косово проголосила незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнали понад сотня країн членів ООН.

Але з точки зору Сербії і держав, які не визнали відділення, статус Косово на даний момент — автономний край Сербії, який в односторонньому порядку заявив про свою незалежність.

"Такому шовіністичному акту не місце на спортивних заходах і тим більше там, де проходить найбільша світова футбольна подія. Неприйнятно, що цей акт замовчується, і ми вимагаємо, щоб ФІФА суворо застосовувала свої правила і покарала Федерацію футболу Сербії за цей агресивний акт, що суперечить цінностям, які передає футбол", — цитує Федерацію футболу Косово kosovo-online.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 за слова "Слава Україні" ФІФА покарала двох хорватів — Домагоя Віду та Огнена Вукоєвича. Віда отримав попередження від ФІФА, а Вукоєвича оштрафували. Цікаво, якою буде реакція ФІФА на серйозніше порушення Сербії.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.