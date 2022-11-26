Сербия перешла все границы: флаг на ЧМ-2022 вызвал международный скандал (фото)

Какой будет реакция ФИФА на флаг в сербской раздевалке

Сборная Сербии по футболу стартовала на чемпионате мира с поражения от Бразилии. А потом в соцсетях появилось фото из раздевалки сербов. Там футболисты вывесили флаг страны, на котором изображена территория государства, включающая Косово.

На флаге сборной Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также расположена надпись: "Нет капитуляции".

Напомним, что Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году. Ее признали более сотни стран членов ООН.

Но с точки зрения Сербии и не признавших отделение государств, статус Косово на данный момент — автономный край Сербии, в одностороннем порядке заявивший о своей независимости.

"Такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие. Неприемлемо, что этот акт замалчивается, и мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА строго применяла свои правила и наказала федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые передает футбол", — цитирует Федерацию футбола Косово kosovo-online.

Напомним, что на ЧМ-2018 за слова "Слава Украине" ФИФА наказала двух хорватов — Домагоя Виду и Огнена Вукоевича. Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был оштрафован. Интересно, какой будет реакция ФИФА на более серьезное нарушение Сербии.

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