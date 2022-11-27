Андрей Шевченко написал капитану Польши после триумфа на ЧМ-2022

Легендарный украинский футболист поздравил Роберта Левандовски с первым голом на чемпионатах мира

Сборная Польши добыла первую победу на ЧМ-2022. В драматичном поединке поляки обыграли Саудовскую Аравию. А героем поединка стал Роберт Левандовски, на счету которого гол+пас.

После матча легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поздравил Левандовски с дебютным голом на чемпионате мира.

"Поздравляю с голом и победой", – написал Шевченко в Instagram.

Напомним, что накануне чемпионата мира Шевченко подарил Левандовски капитанскую повязку в цветах украинского флага. Эту повязку капитан сборной Польши привез в Катар.

Ранее мы писали, что национальная команда Польши на чемпионат мира летела в сопровождении истребителей. В первом туре поляки сыграли с Мексикой вничью — 0:0, потом была победа над Саудовской Аравией — 2:0, а в последнем туре Польша сыграет с Аргентиной (30 ноября).

Турнирное положение в группе

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.