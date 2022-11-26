Левандовски снял "проклятье" на ЧМ-2022 (видео)

Польша берет три очка, а Левандовски наконец-то забивает

В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре был сыгран матч второго тура Польша — Саудовская Аравия.

Встреча состоялась в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити" и завершилась со счетом 2:0 в пользу поляков. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Игра прошла на встречных курсах и вполне могла завершиться даже победой Саудовской Аравии. Однако свои шансы футболисты из ближневосточной страны упустили. Поляки, в свою очередь, не транжирили моменты. За "Бело-красных" голами отметились Петр Зелиньски и Роберт Левандовски. При счете 1:0 вратарь сборной Польши Войцех Щенсны парировал удар с пенальти, а также добивание! Добавим Левандовски впервые забил на этом уровне, сняв безголевое "проклятье" на ЧМ.

Польша — Саудовская Аравия 2:0

Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски (Камински, 63), Франковски, Милик (Пентек, 71), Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки (Альдосари, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсари, Альшехри (Альобод, 85), Абдулхамид, Альнаджи (Альабед, 46), Канно

Статистика матча Польша - Саудовская Аравия

Группа С

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео голов:

Этот результат позволил Польше подняться на первое место в группе С. Добавим, другие представители этого квартета, Аргентина и Мексика, начнут свой матч позднее.

Напомним, в 1-м туре Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), а Саудовская Аравия стала главной сенсацией этого мундиала, добыв волевую победу над Аргентиной (2:1) с Лионелем Месси. После этого матча фанаты ближневосточной страны потроллили лучшего футболиста мира.