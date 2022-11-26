Левандовські зняв "прокляття" на ЧС-2022 (відео)

Польща бере три очки, а Левандовські нарешті забиває

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі було зіграно матч другого туру Польща — Саудівська Аравія.

Зустріч відбулася у столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті" та завершилася з рахунком 2:0 на користь поляків. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Гра пройшла на зустрічних курсах і цілком могла завершитись навіть перемогою Саудівської Аравії. Проте свої шанси футболісти з близькосхідної країни згаяли. Поляки, у свою чергу, не тринькали моменти. За "Біло-червоних" голами відзначилися Пйотр Зелінські та Роберт Левандовскі. За рахунку 1:0 воротар збірної Польщі Войцех Щенсни парирував удар із пенальті, а також добивання! Додамо Левандовскі вперше забив на цьому рівні, знявши безгольове "прокляття" на ЧС.

Польща — Саудівська Аравія 2:0

Голи: Зелінські 39, Левандовські, 82

Польща: Щенсни, Кеш, Ківіор, Глік, Берешинськи, Бєлік, Крихов'як, Зелінськи (Камінський, 63), Франковськи, Мілік (Пентек, 71), Левандовськи

Саудівська Аравія: Аловаїс, Аламрі, Альбулайхі, Альбурайк, Альмалки (Альдосарі, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсарі, Альшехрі (Альобод, 85), Абдулхамід, Альнаджі (Альабед, 46),

Статистика матчу Польща - Саудівська Аравія

Група С

Відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Відео голів:

Цей результат дозволив Польщі піднятися на перше місце у групі С. Додамо, інші представники цього квартету, Аргентина та Мексика, почнуть свій матч пізніше.

Нагадаємо, в 1-му турі Польща зіграла внічию з Мексикою (0:0), а Саудівська Аравія стала головною сенсацією цього мундіалу, здобувши вольову перемогу над Аргентиною (2:1) з Ліонелем Мессі. Після цього матчу фанати близькосхідної країни потролили найкращого футболіста світу.