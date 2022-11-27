Андрій Шевченко написав капітану Польщі після тріумфу на ЧС-2022
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Легендарний український футболіст привітав Роберта Левандовскі з першим голом на чемпіонатах світу
Збірна Польщі здобула першу перемогу на ЧС-2022. У драматичному поєдинку поляки обіграли Саудівську Аравію. А героєм поєдинку став Роберт Левандовскі, на рахунку якого гол+пас.
Після матчу легендарний український форвард Андрій Шевченко привітав Левандовскі із дебютним голом на чемпіонаті світу.
"Вітаю з голом та перемогою", — написав Шевченко в Instagram.
Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу Шевченко подарував Левандовскі капітанську пов’язку у кольорах українського прапора. Цю пов’язку капітан збірної Польщі привіз до Катару.
Раніше ми писали, що національна команда Польщі на чемпіонат світу летіла у супроводі винищувачів. У першому турі поляки зіграли з Мексикою внічию – 0:0, потім була перемога над Саудівською Аравією – 2:0, а в останньому турі Польща зіграє з Аргентиною (30 листопада).
Турнірне становище у групі
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.