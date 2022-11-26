Він ніколи більше не вийде на поле! Тренер збірної Іспанії лякає бойфренда доньки

Луїс Енріке ще не готовий стати дідусем

Збірна Іспанії блискуче стартувала на чемпіонаті світу з футболу. У першому турі іспанці розгромили команду Коста-Ріки – 7:0. Два голи забив Ферран Торрес, який зустрічається із дочкою головного тренера іспанців Луїса Енріке.

Під час стріму Енріке запитали, як він відреагує, якщо Торрес, святкуючи гол, покаже жест із соскою, натякаючи на вагітність Сіри, повідомляє Спорт24.

"Якщо він зробить жест із соскою я поміняю його в ту ж мить. Відправлю на трибуни і він більше ніколи не вийде на поле. Зі мною краще не жартувати", — відреагував наставник.

Торрес після погроз тренера одразу виставив у Instagram спільне фото із Сірою.

Ось ще кілька знімків пари.

До речі, Сіра займається кінним спортом.

Нагадаємо, другий матч на мундіалі Іспанія зіграє 27 листопада проти Німеччини. ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.