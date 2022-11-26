Он больше никогда не выйдет на поле! Тренер сборной Испании пугает бойфренда дочери

Луис Энрике еще не готов стать дедушкой

Сборная Испании блестяще стартовала на чемпионате мира по футболу. В первом туре испанцы разгромили команду Коста-Рики — 7:0. Два гола забил Ферран Торрес, который встречается с дочерью главного тренера испанцев Луиса Энрике.

Во время стрима Энрике спросили, как он отреагирует если Торрес, празднуя гол, покажет жест с соской, намекая на беременность Сиры, сообщает Спорт24.

"Если он сделает жест с соской я поменяю его в тот же миг. Отправлю на трибуны и он больше никогда не выйдет на поле. Со мной лучше не шутить", – в шутку отреагировал наставник.

Торрес после угроз тренера сразу выставил в Instagram совместное фото с Сирой.

Вот еще несколько снимков пары.

Кстати, Сира занимается конным спортом.

Напомним, второй матч на мундиале Испания сыграет 27 ноября против Германии. ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.