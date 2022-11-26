Укр

Он больше никогда не выйдет на поле! Тренер сборной Испании пугает бойфренда дочери

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Он больше никогда не выйдет на поле! Тренер сборной Испании пугает бойфренда дочери Новость обновлена 26 ноября 2022, 16:02

Луис Энрике еще не готов стать дедушкой

Сборная Испании блестяще стартовала на чемпионате мира по футболу. В первом туре испанцы разгромили команду Коста-Рики — 7:0. Два гола забил Ферран Торрес, который встречается с дочерью главного тренера испанцев Луиса Энрике.

Во время стрима Энрике спросили, как он отреагирует если Торрес, празднуя гол, покажет жест с соской, намекая на беременность Сиры, сообщает Спорт24.

"Если он сделает жест с соской я поменяю его в тот же миг. Отправлю на трибуны и он больше никогда не выйдет на поле. Со мной лучше не шутить", – в шутку отреагировал наставник.

Торрес после угроз тренера сразу выставил в Instagram совместное фото с Сирой.

Вот еще несколько снимков пары.

Кстати, Сира занимается конным спортом.

Напомним, второй матч на мундиале Испания сыграет 27 ноября против Германии. ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.

Теги:
#Сборная Испании #Луис Энрике #ЧМ-2022 #Ферран Торрес