Выпили за вечер на 20 тысяч евро: как развлекаются жены английских футболистов на ЧМ-2022

Девушки бурно отпраздновали победу команды в первом туре ЧМ-2022

Жены и подруги футболистов сборной Англии во время чемпионата мира живут на круизном лайнере, где законы Катара не действуют. Поэтому они там отрываются на полную.

Как пишет испанское издание As, девушки бурно отпраздновали победу сборной Англии над Ираном. Они развлекались в караоке, заказывали коктейли и пили шампанское по 300 евро за бутылку. В конце вечера им был выставлен счет на 20 тысяч евро.

Корабль, где живут жены и подруги футболистов рассчитан на 6762 гостя, а пакетный тур на время мундиаля стоит 7 тысяч евро. К услугам проживающих 6 бассейнов, 14 джакузи, 13 ресторанов и 30 баров, а также различные дорогие бутики, салоны красоты и тренажерные залы.

Ранее мы писали, что полузащитник английской команды Мейсон Маунт на ЧМ-2022 впервые встретился со своей трехлетней племянницей Поппи.

Напомним, что сборная Англии во втором поединке на мундиале сыграла вничью с командой США. И теперь 29 ноября встретится с командой Уэльс последний матч группового этапа.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.