До слез: футболист поехал на ЧМ-2022 и там впервые увидел свою племянницу

Майсон Маунт встретился со своей сестрой и ее дочерью

Трогательная история произошла на чемпионате мира по футболу после матча между сборными Англии и Ирана. Полузащитник английской команды Мейсон Маунт впервые встретился со своей трехлетней племянницей Поппи.

Старшая сестра Маунта живет в Сиднее. Три года назад она родила дочь, после чего началась пандемия коронавируса. В итоге, ни Стейси не могла путешествовать в Англию, ни родные не могли ее навещать, пишет Daily Mail.

И вот теперь они встретились на чемпионате мира в Катаре. Стейси и Поппи были одеты в футболки сборной Англии с фамилией Маунт.

После финального свистка Мейсон пошел на трибуны к сестре и обнял племянницу.

Напомним, что сборная Англии во втором поединке на мундиале сыграла вничью с командой США. И теперь 29 ноября сыграет с командой Уэльс последний матч группового этапа.

Ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair жестокого пошутила над полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джейдоном Санчо. Он не попал в заявку национальной команды на чемпионат мира.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.